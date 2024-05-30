В ЛНР рассказали о росте активности ВСУ на одном из направлений

Марочко: активность ВСУ на купянском направлении выросла в два раза

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении выросла в два раза. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«От Синьковки до населенного пункта Невское противник увеличил активность своих войск. За несколько суток атаки врага на наши боевые порядки увеличились вдвое», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что на всех участках данного направления украинские военнослужащие не имеют успеха. Кроме того, по его словам, в районе Петропавловки ВСУ потеряли хорошую укрепленную позицию.

14 мая стало известно, что руководство ВСУ покинуло Купянск в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого, город также оставила местная власть.