Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:32, 30 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о росте активности ВСУ на одном из направлений

Марочко: активность ВСУ на купянском направлении выросла в два раза

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении выросла в два раза. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«От Синьковки до населенного пункта Невское противник увеличил активность своих войск. За несколько суток атаки врага на наши боевые порядки увеличились вдвое», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что на всех участках данного направления украинские военнослужащие не имеют успеха. Кроме того, по его словам, в районе Петропавловки ВСУ потеряли хорошую укрепленную позицию.

14 мая стало известно, что руководство ВСУ покинуло Купянск в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого, город также оставила местная власть.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

      Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

      Стало известно о жалобах Заворотнюк в последние дни жизни

      Белла Торн прикрыла обнаженную грудь ремнем на фото для журнала

      Мать Заворотнюк отреагировала на новости о смерти дочери

      Врач назвал настоящего виновника эпидемии ожирения

      Россиянин попал в больницу после случайной встречи в лесу

      Носитель «Калибров» совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан

      Таиланд анонсировал новый тип виз для удаленщиков

      Родители погибших возлюбленных устроили им призрачную свадьбу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше