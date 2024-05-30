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11:40, 30 мая 2024Наука и техника

В России оценили обещанные Украине шведские БТР

«РГ»: обещанные Киеву шведские бронетранспортеры Pbv 302 устарели

Фото: Public domain

Бронетранспортеры (БТР) Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), которые Швеция обещает передать Украине, устарели. Возможности машин оценили в публикации «Российской газеты».

Отмечается, что в арсенале шведских Вооруженных сил находится минимум 200 экземпляров Pbv 302. При этом часть из них могут разобрать на запчасти. «Эти бронемашины начали производить 58 лет назад, а закончилось их производство еще в 1971 году, поэтому их эксплуатация из-за дефицита отдельных элементов сопровождается проблемами», — говорится в сообщении.

Pbv 302 разработали в 1960-х в качестве замены Pbv 301. Гусеничная машина весом 13,5 тонны может перевозить до десяти десантников. БТР получил противопульную броню и автоматическую пушку HS804 калибра 20 миллиметров. Двигатель мощностью 280 лошадиных сил обеспечивает Pbv 302 максимальную скорость до 66 километров в час.

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В апреле стало известно, что Украина начала модернизацию бронетранспортеров БТР-60ПБ, которые Киеву передала Болгария. Машины получат новое оборудование и дополнительную защиту.

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      Даниил Иринин
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