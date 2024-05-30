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14:28, 30 мая 2024Мир

В России оценили желание Запада считать Украину членом ЕС и НАТО

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: Украина не нужна Западу как член ЕС или НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сейчас Запад не рассматривает Украину как будущего члена Европейского союза (ЕС) или Североатлантического альянса, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня очевидно, что Украина не нужна Западу ни как член ЕС, ни как полноправный член НАТО», — отметил зампостпреда, добавив, что западные страны посылают четкий сигнал, что Киев не получит приглашений в какую-либо из структур в обозримом будущем.

29 мая газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что в Североатлантическом альянсе украинского лидера Владимира Зеленского попросили не давить на членов блока в вопросе вступления Украины в НАТО.

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      Лина Пивоварова
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