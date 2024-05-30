В России возмутились из-за отставки единственной женщины на посту губернатора

Политолог Марков возмутился из-за отставки главы ХМАО Натальи Комаровой

Отставка последней в России женщины-губернатора может быть считана как сигнал о допустимости дискриминации женщин. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, для такой современной и цивилизованной страны как Россия отсутствие женщин на высших руководящих должностях недопустимо. Он отметил, что российские власти не намеревались посылать сигнал о дискриминации, однако добавил, что руководству страны следует дать обратный посыл. «Сигнал о необходимости обеспечить гендерное равенство в системе управления необходим», — возмутился политолог.

Равенство прав мужчин и женщин — это одно из главных достижений цивилизации Сергей Марков

Глава ХМАО Наталья Комарова объявила о своей отставке 30 мая. Она возглавляла регион с 2010 года и оставалась единственной женщиной-губернатором после отставки возглавлявшей Владимирскую область Светланы Орловой в 2018 году.

После отставки Комаровой президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком и предложил ему занять должность главы региона.