В российском регионе после атаки беспилотника ВСУ начался пожар

Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область, после удара начался пожар

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате удара по хутору Мухин, расположенному неподалеку от российско-украинской границы, начался пожар. Огонь охватил кровлю нежилого дома.

В ходе атаки никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнул губернатор.

Белгородская область чаще других российских российских регионов подвергается ударам со стороны Украины. Ранее 30 мая ВСУ дважды атаковали заправочную станцию, в результате чего ранения получил один человек — мужчину госпитализировали. Возгорания горючего удалось избежать.