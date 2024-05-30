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11:46, 30 мая 2024Россия

В российском регионе после атаки беспилотника ВСУ начался пожар

Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область, после удара начался пожар

Фото: Reuters

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате удара по хутору Мухин, расположенному неподалеку от российско-украинской границы, начался пожар. Огонь охватил кровлю нежилого дома.

В ходе атаки никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнул губернатор.

Белгородская область чаще других российских российских регионов подвергается ударам со стороны Украины. Ранее 30 мая ВСУ дважды атаковали заправочную станцию, в результате чего ранения получил один человек — мужчину госпитализировали. Возгорания горючего удалось избежать.

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      Алан Босиков
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