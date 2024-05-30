В российском регионе привели в готовность силы ПВО

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио главы приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения вероятной атаки противника.

Накануне беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку на жилые дома в поселке Теткино в Курской области. «Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин», — написал врио губернатора.