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15:07, 30 мая 2024Мир

В США предупредили о последствиях конфискации российских активов

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: конфискация российских активов не поможет Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Конфискация замороженных российских активов не поможет Украине укрепить оборону и приведет к затягиванию конфликта. О таких последствиях предупредил бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания American Conservative.

«Самым опасным последствием союзной конфискации может стать то, что станет сложнее закончить войну, которую не следовало начинать», — заявил Бэндоу.

Бывший президентский помощник также призвал США и европейские страны отказаться от соблазна незаконно захватить российскую собственность.

По мнению Бэндоу, жители Украины сейчас «больше всего нуждается в мире», в то время как Киев и его союзники «все больше выдают свое отчаяние» на фоне успехов российских войск.

Ранее экс-офицер Министерства обороны США Дэвид Пайн заявил, что Россия лидирует в мире по качеству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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      Елизавета Мытарева
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