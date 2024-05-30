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23:03, 30 мая 2024Бывший СССР

Военный ВСУ перед взятием в плен три дня пролежал среди тел сослуживцев

RusVesna: военный ВСУ три дня лежал среди тел сослуживцев перед взятием в плен

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) три дня пролежал среди тел сослуживцев в Харьковской области, прежде чем был взят в плен российскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Мобилизованного из Запорожья Кирилла Проценко обнаружили калининградские бойцы из группировки войск «Север». В ходе боев в приграничье его подразделение потерпело поражение.

В публикации отмечается, что военнослужащий был принудительно мобилизован и направлен в составе батальона в Харьковскую область.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что находящаяся в городе Волчанск в Харьковской области группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в котле. Отмечается, что российские военные уничтожили расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья.

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      Марина Совина
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