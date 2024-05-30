Врач опровергла популярный миф о лечении распространенного вируса

Гинеколог Назарова рассказала, что не существует методов лечения ВПЧ

В настоящее время не существует методов лечения от заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ), рассказала акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, ведущий специалист многофункциональный клиники KindCare в Дубае Сурае Назарова. Популярный миф о борьбе с распространенным вирусом врач опровергла в беседе с «Лентой.ру».

Заражение ВПЧ происходит преимущественно половым путем, объяснила доктор, но может передаваться от матери ребенку во время родов. Кроме того, возможен контактно-бытовой путь передачи вируса от человека человеку при пользовании предметами личной гигиены.

до 80 процентов жителей Земли заражены ВПЧ

Попав в организм, вирус остается в нем навсегда, а степень его активности зависит от многих факторов и прежде всего — от иммунитета, отметила Назарова

Выделяют группу низкого онкогенного риска — 6-й, 11-й, 44-й, а также группу высокого онкогенного риска — 16-й 18, 31-й, 33-й генотипы (всего к этой группе принадлежат 30 типов). Вирусы низкого риска провоцируют появление на теле бородавок (остроконечных кондилом), а высокого — становятся причиной изменений на шейке матки, что в конечном итоге приводит к раку шейки матки, влагалища, а у мужчин — раку простоты и полового члена Сураё Назарова акушер-гинеколог

Вопреки убеждению некоторых специалистов, избавиться от ВПЧ нельзя, констатировала доктор. «Медикаментозного лечения или специальных противовирусных средств для лечения ВПЧ на данный момент не существует», — отметила она.

Назарова также подчеркнула, что надежным методом профилактики заражения ВПЧ высокого онкогенного риска является вакцинация. «Если раньше вакцинацию проводили девочкам с девяти лет и до начала половой жизни, то сейчас ее проводят с 9 до 45 лет. В некоторых европейских странах вакцинация против вируса папилломы человека введена в календарь прививок. Причем проводят ее и девочкам, и мальчикам», — заключила врач.

Ранее акушер-гинеколог Евгений Шиповский развеял популярные мифы о менструации. Он назвал неверными убеждения, что во время месячных нельзя заниматься спортом и нужно терпеть боль.

