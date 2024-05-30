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06:35, 30 мая 2024Бывший СССР

Вступивший в ВСУ ради денег украинский пленный пожаловался на отсутствие выплат

Пленный боец ВСУ пришел в армию ради денег, но воевал бесплатно из-за бюрократии

Фото: Thomas Peter / Reuters

Боец батальона «Братство» ГУР Украины, который пришел в армию ради денег, до последнего воевал бесплатно в связи с бюрократических проволочек с оформлением. Об этом он рассказал, попав в плен к ВС России под Волчанском, передает RT.

Уточняется, что военнослужащие ВС РФ захватили его в результате штурма на волчанском направлении, украинец был ранен и ему оказали помощь российские врачи.

Кроме того, пленный боец признался, что в марте 2024 года ему поручили сделать постановочные фотографии в Козинке, чтобы сымитировать присутствие скоплений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский пленный Николай Перепаленко рассказал, что не все украинские военные хотят защищать Харьков. Он также пожаловался на нехватку боеприпасов и игнорирование командованием просьб о помощи.

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      Александра Синицына
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