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09:49, 31 мая 2024Спорт

17-летняя российская теннисистка обыграла экс-первую ракетку на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Андреева победила Азаренко и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу 17-летней спортсменки. Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. Таким образом, Андреева вышла в третий круг турнира, в котором она сыграет против американки Пейтон Стирнс.

После матча Андреева в интервью Sports.ru назвала победу важнейшей в карьере. «Победить мне помог характер, это очень волевая победа. Сил придавало, что пыталась оставаться спокойной — и это сработало», — заявила она.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Лучшим результатом в карьере россиянки на данный момент является выход в четвертый круг Australian Open-2024.

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      Анастасия Борисова
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