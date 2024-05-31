17-летняя российская теннисистка обыграла экс-первую ракетку на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Андреева победила Азаренко и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу 17-летней спортсменки. Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. Таким образом, Андреева вышла в третий круг турнира, в котором она сыграет против американки Пейтон Стирнс.

После матча Андреева в интервью Sports.ru назвала победу важнейшей в карьере. «Победить мне помог характер, это очень волевая победа. Сил придавало, что пыталась оставаться спокойной — и это сработало», — заявила она.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Лучшим результатом в карьере россиянки на данный момент является выход в четвертый круг Australian Open-2024.