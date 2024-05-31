31 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Последний день весны во всем мире посвящен борьбе с курением — от сигарет и табака стоит отказаться хотя бы на сутки. В России 31 мая поздравляют с профессиональным праздником сварщиков и адвокатов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 мая в России и мире, а также кто из знаменитых людей празднует день рождения.

Праздники в России

День российской адвокатуры

У российских юристов есть общий праздник 3 декабря, но у разных специальностей свои неофициальные дни. День российской адвокатуры учредили в 2005 году на Всероссийском съезде адвокатов в Москве. Дата приурочена к годовщине принятия федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

День сварщика

Ежегодно праздник отмечают в последнюю пятницу весны, в 2024 году День сварщика выпал на 31 мая.

Сегодня профессия сварщика считается одной из самых высокооплачиваемых в России. Сварка востребована в сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении, энергетике, металлургии, кораблестроительстве, нефтепереработке и других отраслях. От мастерства специалиста зависит, насколько прочными и безопасными будут сооружения и устройства. Ошибка сварщика может привести к аварии, так что люди этой профессии обладают ювелирной точностью и способностью к длительной концентрации.

Какие еще праздники отмечают в России 31 мая

День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ;

День дырки от бублика.

Праздники в мире

Всемирный день без табака

Фото: Unsplash

Этот праздник появился в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ предупреждает, что табачная эпидемия — одна из самых опасных угроз человечеству за всю историю.

Более 8 000 000 людей ежегодно погибают от болезней, связанных с курением

Причем 1,3 миллиона из них — пассивные курильщики.

День без табака в 2024 году посвятили противостоянию табачной промышленности и тому, как с помощью маркетинга она «подсаживает» молодежь на пожизненную зависимость, в том числе от электронных сигарет.

Международный день блондинов и блондинок

Фото: Unsplash

Праздник может показаться шуточным, однако он несет важную социальную миссию. День блондинок придумали юристки со светлыми волосами, устав от сексизма среди коллег и стереотипов относительно интеллекта блондинок. Сегодня праздник не является официальным, однако его все равно широко отмечают по всему миру.

Кстати, натуральный блонд встречается редко: обладателями таких волос можно назвать лишь 1,8 процента взрослого населения мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 31 мая

Европейский день соседей;

День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане;

Всемирный день попугаев;

День рождения велосипедного спорта.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев

Святые жили в конце III века в Анкире. Феодот содержал гостиницу, был женат. Будучи глубоко верующим человеком, своими беседами он приводил к Богу язычников и грешников. Предание гласит, что Феодот мог исцелять болезни возложением на них своих рук.

В годы преследования христиан Феодот помогал братьям и сестрам по вере: прятал их в гостинице, приносил еду в тюрьмы, погребал тех, кого замучили. В то время в руки гонителей попали семь дев, старшая из которых — Текуса — приходилась теткой Феодоту. Вместе с Фаиной, Еврафией, Матроной, Александрой, Клавдией и Иулией Текуса пережила мучения и осквернение, после чего их утопили в озере. Феодот достал тела мучениц и похоронил, за что его схватили и отсекли голову.

На Руси святого называли Федотом Овсяником. По тому, как деревья распустили листья, судили об урожае овса.

Какие еще церковные праздники отмечают 31 мая

День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов;

День памяти архимандрита Макария Алтайского;

День памяти мучеников Ираклия, Павлина и Венедима.

Приметы на 31 мая

Летает много птиц — к солнечной погоде и теплу;

Вороны каркают — к дождю;

Незамужняя девушка не должна проводить день одна, иначе не выйдет замуж;

Оборачиваться, когда зовут на улице — к беде;

Новое дело, начатое 31 мая, не увенчается успехом.

Кто родился 31 мая

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Наташа Королева отмечает 51 год. Ее настоящее имя — Наталия Порывай. Широко прославилась в 90-е годы благодаря хитам «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Дельфин и Русалка» и другим песням.

Автором многих популярных композиций был муж Наташи Королевой, композитор Игорь Николаев. Супруги прожили вместе около 10 лет, однако в 2003 году Королева вышла замуж за танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Клинт Иствуд — пожалуй, самый известный актер фильмов о Диком Западе и секс-символ 1970-х, прославился ролями в фильмах «Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов» и «Непрощеный». За годы карьеры Иствуд получил четыре «Оскара», в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм.

В 2024 году актеру исполнилось 94 года, при этом Иствуд продолжает работать: за последние 10 лет он выпустил семь фильмов как режиссер.

Кто еще родился 31 мая