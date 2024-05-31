Американец удивился богатству русских из-за одной привычки

Американец пообщался с российской путешественницей Мариной Ершовой и удивился богатству русских из-за одной их привычки. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам блогерши, она перечислила американцу блюда, которые русские едят каждый день. «Все, что я назвала, содержало в себе любое мясо, будь-то говядина, курица или свинина. Это его шокировало», — заметила путешественница.

По ее словам, американцы не могут позволить себе так часто есть мясо и готовить дома самостоятельно. Чаще всего они питаются полуфабрикатами, рассказала она. «Россияне, оказывается, богаче американцев», — заключил собеседник блогерши.

Ранее эта же тревел-блогерша описала первые впечатления от США фразой «это шок-контент». По словам Ершовой, все мосты, здания и аэропорт города Гонолулу в штате Гавайи были покрыты плесенью.

