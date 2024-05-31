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01:10, 31 мая 2024Мир

Американский экономист оценил решение Байдена об ударах по России

Американский миллиардер Сакс назвал безумным согласие Байдена на удары ВСУ по РФ
Дэвид Сакс

Дэвид Сакс. Фото: Max Rossi / Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории. Об этом он написал в социальной сети X.

Сакс оценил решение Байдена об ударах по России и раскритиковал его. «Безумный», — написал он.

Ранее Госдеп подтвердил, что Байден дал согласие на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по целям внутри России.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

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      Марина Совина
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