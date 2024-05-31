Американский экономист оценил решение Байдена об ударах по России

Американский миллиардер Сакс назвал безумным согласие Байдена на удары ВСУ по РФ

Американский миллиардер Дэвид Сакс прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории. Об этом он написал в социальной сети X.

Сакс оценил решение Байдена об ударах по России и раскритиковал его. «Безумный», — написал он.

Ранее Госдеп подтвердил, что Байден дал согласие на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по целям внутри России.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.