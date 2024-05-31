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Реал Мадрид
Лига чемпионов|Финал
20:03, 31 мая 2024Спорт

Анчелотти уберет украинского вратаря из стартового состава «Реала» на финал ЛЧ

Анчелотти уберет украинца Лунина из стартового состава «Реала» на финал ЛЧ

Фото: Pablo Morano / Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал голкипера, который выйдет в стартовом составе команды на финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Его слова приводит Sport24.

Встречу с первых минут начнет бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Итальянский специалист убрал из основного состава украинца Андрея Лунина, который в нынешнем сезоне сыграл во всех предыдущих матчах плей-офф Лиги чемпионов.

«Лунин заболел гриппом, но завтра он поедет на игру. С ним все в порядке, но матч он начнет на скамейке, а Куртуа выйдет в стартовом составе», — заявил Анчелотти.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

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      Алексей Гусев
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