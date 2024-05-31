Анчелотти уберет украинского вратаря из стартового состава «Реала» на финал ЛЧ
Анчелотти уберет украинца Лунина из стартового состава «Реала» на финал ЛЧ
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал голкипера, который выйдет в стартовом составе команды на финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Его слова приводит Sport24.
Встречу с первых минут начнет бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Итальянский специалист убрал из основного состава украинца Андрея Лунина, который в нынешнем сезоне сыграл во всех предыдущих матчах плей-офф Лиги чемпионов.
«Лунин заболел гриппом, но завтра он поедет на игру. С ним все в порядке, но матч он начнет на скамейке, а Куртуа выйдет в стартовом составе», — заявил Анчелотти.
Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.