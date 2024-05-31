Байден объяснил признание Трампа виновным по уголовному делу

Байден: признание Трампа виновным — подтверждение принципа верховенства закона

Признание Дональда Трампа виновным по уголовному делу — подтверждение принципа, что в США никто не стоит выше закона. Такое объяснение дал президент США Джо Байден, его слова приводит ТАСС.

«Был подтвержден американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона. Дональду Трампу были предоставлены все возможности, чтобы защитить себя», — поведал хозяин Белого дома.

30 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена вынес обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Приговор бывшему президенту США вынесут 11 июля.

Как рассказал «Ленте.ру» политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин, сам факт судебного процесса в разгар предвыборной кампании говорит о политической ангажированности дела, оно отвечает интересам Байдена.