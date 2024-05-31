В Конгрессе высказались о решении Байдена разрешить удары по России

В Конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения ударов по России

Президент США Джо Байден, разрешивший удары по России, безумен, заявила в социальной сети X (бывший Twitter) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Она призвала американские власти искать мира, а не мировой войны. «У Байдена не только деменция. Он безумен. США должны стремиться к миру, а не желать мировой войны», — высказалась она и назвала Байдена безумцем.

Ранее четверг, 30 мая, Politico сообщило, что Байден позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием внутри России. Он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

Позже представитель Госдепа США подтвердил, что Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям в России.

