Депутат Рады Дубинский: власти Украины лгали по поводу вступления в НАТО

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале обвинил власти Украины, в том числе бывшего и нынешнего президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, во лжи по поводу вступления республики в НАТО.

Он считает, что руководство в Киеве знало о нежелании альянса принимать страну в свой состав. По словам парламентария, США и Германия настоятельно просят Зеленского не требовать приглашения в блок, даже без оговорки «до окончания войны».

Причиной этого Дубинский назвал нежелание Запада воевать за Украину. Максимум, что там могут предложить — это ограниченный пакет помощи деньгами и оружием, а вместо договора о коллективной безопасности — индивидуальные меморандумы о поддержке без обязательств.

«Кто-то скажет: союзники сволочи и нас обманули. Но это неправда. Обмануло нас, прежде всего, руководство нашей страны, Порошенко и Зеленский, которые четко знали о нежелании и неготовности принять Украину в НАТО, однако внесли эту цель в конституцию (Порошенко) и под ее предлогом отказались от мирных переговоров (Зеленский)», — заявил депутат.

Ранее газета The Telegraph писала, что Владимира Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе принятия государства в блок. Собеседники газеты рассказали, что в 2023 году вокруг данного вопроса «доминировали разногласия», и страны НАТО хотели бы избежать втягивания в конфликт.

