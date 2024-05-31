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03:35, 31 мая 2024Бывший СССР

Депутат Рады обвинил власти Украины во лжи по поводу НАТО

Депутат Рады Дубинский: власти Украины лгали по поводу вступления в НАТО

Фото: Unsplash.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале обвинил власти Украины, в том числе бывшего и нынешнего президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, во лжи по поводу вступления республики в НАТО.

Он считает, что руководство в Киеве знало о нежелании альянса принимать страну в свой состав. По словам парламентария, США и Германия настоятельно просят Зеленского не требовать приглашения в блок, даже без оговорки «до окончания войны».

Причиной этого Дубинский назвал нежелание Запада воевать за Украину. Максимум, что там могут предложить — это ограниченный пакет помощи деньгами и оружием, а вместо договора о коллективной безопасности — индивидуальные меморандумы о поддержке без обязательств.

«Кто-то скажет: союзники сволочи и нас обманули. Но это неправда. Обмануло нас, прежде всего, руководство нашей страны, Порошенко и Зеленский, которые четко знали о нежелании и неготовности принять Украину в НАТО, однако внесли эту цель в конституцию (Порошенко) и под ее предлогом отказались от мирных переговоров (Зеленский)», — заявил депутат.

Ранее газета The Telegraph писала, что Владимира Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе принятия государства в блок. Собеседники газеты рассказали, что в 2023 году вокруг данного вопроса «доминировали разногласия», и страны НАТО хотели бы избежать втягивания в конфликт.

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      Марина Совина
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