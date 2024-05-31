Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал КамАЗ на окраине Шебекино

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле на окраине Шебекино КамАЗ. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва автомобиль загорелся. Очаг возгорания потушили сотрудники местного сельхозпредприятия. В момент атаки кабина КамАЗа пустовала. Мирные жители не пострадали.

Ранее атаке дрона-камикадзе также подверглось белгородской село Петровка. В результате взрыва полностью сгорела легковая машина, водитель которой в последний момент успел выскочить наружу, рассказал Гладков.

Еще три беспилотника атаковали Грайворон. Из-за взрыва одного из них пострадал горожанин. Также выявлены повреждения линий электро- и газоснабжения.