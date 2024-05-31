Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 31 мая 2024Россия

Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал КамАЗ на окраине Шебекино

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле на окраине Шебекино КамАЗ. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва автомобиль загорелся. Очаг возгорания потушили сотрудники местного сельхозпредприятия. В момент атаки кабина КамАЗа пустовала. Мирные жители не пострадали.

Ранее атаке дрона-камикадзе также подверглось белгородской село Петровка. В результате взрыва полностью сгорела легковая машина, водитель которой в последний момент успел выскочить наружу, рассказал Гладков.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Еще три беспилотника атаковали Грайворон. Из-за взрыва одного из них пострадал горожанин. Также выявлены повреждения линий электро- и газоснабжения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Сообщника разведчиков, убивших девушку в ЛНР, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали

      Александра Петрова уличили в звездной болезни

      Ведущая «Дома-2» рассказала о поездках в больницу к Заворотнюк

      Зеленский нашел главного врага Украины

      Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе

      Россиянка опознала в избитом ветеране СВО расчленителя своей 16-летней дочери

      В России оценили перспективы возврата к прежней торговле с Европой

      На российской границе задержали пятерых иностранцев

      В СЖР ответили на желание фонда Клуни добиться ареста журналистов из России в ЕС

      Россиянкам назвали визуально старящие прически

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше