Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе
Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал КамАЗ на окраине Шебекино
В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле на окраине Шебекино КамАЗ. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в результате взрыва автомобиль загорелся. Очаг возгорания потушили сотрудники местного сельхозпредприятия. В момент атаки кабина КамАЗа пустовала. Мирные жители не пострадали.
Ранее атаке дрона-камикадзе также подверглось белгородской село Петровка. В результате взрыва полностью сгорела легковая машина, водитель которой в последний момент успел выскочить наружу, рассказал Гладков.
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