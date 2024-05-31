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13:45, 31 мая 2024Спорт

Дзюба выступил с заявлением после ухода из «Локомотива»

Футболист Артем Дзюба поблагодарил «Локомотив» за время, проведенное в команде
Артём Дзюба

Артём Дзюба

Российский нападающий Артем Дзюба в своем Telegram-канале выступил с заявлением после ухода из московского «Локомотива».

Футболист поблагодарил железнодорожников за время, проведенное в команде. «Впереди новая глава», — написал он.

«Локомотив» объявил об уходе форварда Артема Дзюбы после окончания сезона. Стороны не будут продлевать сотрудничество после завершения контракта.

Как пишет Mash со ссылкой на агента спортсмена Леонида Гольдмана, футболист чувствует себя хорошо и не планирует завершать карьеру. Представитель футболиста заявил, что сейчас идут переговоры с российскими и зарубежными клубами, но в приоритете именно иностранные команды.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

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      Анастасия Борисова
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