Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:52, 31 мая 2024Экономика

Москву накрыл грозовой ливень

Мощный ливень и гроза настигли жителей северных и восточных районов Москвы
СюжетЛивень в Москве

Некоторые районы столицы накрыл грозовой ливень. Об этом информирует пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сверхинтенсивные осадки зафиксированы на севере, востоке и северо-востоке Москвы. «Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком», — заверяют в комплексе городского хозяйства. В то же время столичные жители делятся видеозаписями затопленных улиц, по которым вынуждены рассекать автомобилисты. На кадрах видно, как вода поднимается до капотов машин.

Гроза настигла и жителей области — ливни идут в Химках, Мытищах, Долгопрудном и Балашихе, передает MSK1.RU. В регионе и столице местами наблюдается град.

По прогнозам, непогода продлится до 11 часов ночи, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Горожанам рекомендуют направлять жалобы на скопления воды в диспетчерские службы либо писать на аккаунт Мосводостока в соцсети «ВКонтакте».

Дожди ожидаются и в выходные. По словам синоптика Александра Шувалова, температура воздуха опустится до 23-25 градусов тепла днем и до 15 градусов ночью.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      Суд вновь встал на сторону актера Козловского в деле о дискредитации ВС России

      На Западе встречу Макрона и Шольца назвали визитом к «незадачливому неудачнику»

      В речных водах выявили угрозу для окружающей среды

      Карякин отреагировал на исключение из рейтинга ФИДЕ

      Администрация конкурса «Мисс США» обвинила самую красивую девушку страны во лжи

      Минюст включил в реестр иноагентов Дунцову и Литвинович

      Маск предупредил об эскалации из-за решения Байдена по Украине

      Фанаты взбунтовались против голливудских звезд. Они упрекают знаменитостей в том, что те устроили пир во время чумы

      Кремль отреагировал на объявление фондом Клуни охоты на российских журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше