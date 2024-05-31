Москву накрыл грозовой ливень

Мощный ливень и гроза настигли жителей северных и восточных районов Москвы

Некоторые районы столицы накрыл грозовой ливень. Об этом информирует пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сверхинтенсивные осадки зафиксированы на севере, востоке и северо-востоке Москвы. «Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком», — заверяют в комплексе городского хозяйства. В то же время столичные жители делятся видеозаписями затопленных улиц, по которым вынуждены рассекать автомобилисты. На кадрах видно, как вода поднимается до капотов машин.

Гроза настигла и жителей области — ливни идут в Химках, Мытищах, Долгопрудном и Балашихе, передает MSK1.RU. В регионе и столице местами наблюдается град.

По прогнозам, непогода продлится до 11 часов ночи, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Горожанам рекомендуют направлять жалобы на скопления воды в диспетчерские службы либо писать на аккаунт Мосводостока в соцсети «ВКонтакте».

Дожди ожидаются и в выходные. По словам синоптика Александра Шувалова, температура воздуха опустится до 23-25 градусов тепла днем и до 15 градусов ночью.