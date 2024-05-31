Каждый третий россиянин назвал себя трудоголиком

hh.ru: больше всего трудоголиков в России среди финансистов и бухгалтеров

Каждый третий россиянин (32 процента) назвал себя трудоголиком. Об этом со ссылкой на результаты исследования «СБЕР ЕАПТЕКА» и рекрутингового сервиса hh.ru пишут «Известия».

Чаще всего к трудоголикам себя относили бухгалтеры и финансовые работники — 46 процентов. Также больше среднего таких работников оказалось среди HR-специалистов (40 процентов), юристов (39 процентов) и логистов (34 процента). Меньше всего трудоголиков среди сотрудников научного и образовательного сектора — 14 процентов.

Большая часть опрошенных (41 процент) рассказали, что с проявлениями трудоголизма сталкиваются в период повышенной рабочей нагрузки (подготовка важного отчета или проекта), а 22 процента пожаловались на болезненное отношение к работе из-за давления начальства. Еще 23 процента работников отметили, что были трудоголиками лишь в начале карьеры, а 21 процент ощущает признаки трудоголизма постоянно.

Среди негативных проявлений такого отношения к труду россияне чаще всего называли нарушение режима дня и работу по ночам (53 процента), упадок сил и депрессию (42 процента), проблемы со сном, раздражительность и беспокойство (по 41 проценту), а также нервное расстройство (22 процента). При этом 77 процентов респондентов считают трудоголизм проблемой и готовы с ней бороться, остальные не считают нужным что-либо с этим делать.

Исследование «СБЕР ЕАПТЕКА» и рекрутингового сервиса hh.ru было проведено в период с 30 апреля по 25 мая 2024 года. В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян.

В апреле Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий размер оплаты сверхурочной работы по сравнению с аналогичной работой, выполняемой в рамках нормальной продолжительности рабочего времени. Документ определяет, что за первые два сверхурочных часа работнику положена оплата не менее чем в полуторном размере, а за последующие — в двойном размере. Расчет производится исходя из размера зарплаты сотрудника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.