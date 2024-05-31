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14:16, 31 мая 2024Бывший СССР

Киев посетовал на плохой пиар из-за ушедших в ВСУ осужденных

Малюська: преступления ушедших в ВСУ осужденных станут плохим пиаром для Киева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Случаи дезертирства или новых преступлений, совершенных ушедшими служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) осужденными, могут плохо отразиться на репутации Киева. Об этом рассказал министр юстиций республики Денис Малюська, передает Reuters.

«[Отправившиеся на фронт заключенные будут] в центре внимания средств массовой информации, и, если будет хотя бы один дезертир или одно преступление, это будет такая вещь в средствах массовой информации, которая станет для нас плохим пиаром», — объяснил глава украинского ведомства.

Как отмечал Малюська 30 мая, в ВСУ, по данным офиса генпрокурора Украины, вступили почти 800 осужденных. Также в суд было направлено более 2400 ходатайств об условно-досрочном освобождении заключенных для прохождения ими военной службы.

Кроме того, в Минюсте Украины допустили призыв в ВСУ осужденных женщин. По словам главы ведомства, в украинском законодательстве нет ограничений для этого.

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      Екатерина Грищенко
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