Лидера Little Big захотели оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Илье Прусикину грозит первый штраф за отсутствие маркировки иноагента

Солисту музыкальной группы Little Big Илье Прусикину (признан в России иностранным агентом) грозит первый штраф из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

Протокол на музыканта поступил в Сосновоборский городской суд Ленинградской области. Прусикина обвиняют в нарушении статьи 19.34 части 4 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Сумма штрафа за данное правонарушение может достигать 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Ильи Прусикина из-за непогашенной задолженности в 182 тысячи рублей.

До этого солисты Little Big объявили о беременности артистки Софьи Таюрской.