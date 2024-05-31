Лидера Little Big захотели оштрафовать за нарушение закона об иноагентах
Илье Прусикину грозит первый штраф за отсутствие маркировки иноагента
Солисту музыкальной группы Little Big Илье Прусикину (признан в России иностранным агентом) грозит первый штраф из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом пишет РИА Новости.
Протокол на музыканта поступил в Сосновоборский городской суд Ленинградской области. Прусикина обвиняют в нарушении статьи 19.34 части 4 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Сумма штрафа за данное правонарушение может достигать 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Ильи Прусикина из-за непогашенной задолженности в 182 тысячи рублей.
До этого солисты Little Big объявили о беременности артистки Софьи Таюрской.