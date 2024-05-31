Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:39, 31 мая 2024Культура

Лидера Little Big захотели оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Илье Прусикину грозит первый штраф за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Солисту музыкальной группы Little Big Илье Прусикину (признан в России иностранным агентом) грозит первый штраф из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

Протокол на музыканта поступил в Сосновоборский городской суд Ленинградской области. Прусикина обвиняют в нарушении статьи 19.34 части 4 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Сумма штрафа за данное правонарушение может достигать 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Ильи Прусикина из-за непогашенной задолженности в 182 тысячи рублей.

До этого солисты Little Big объявили о беременности артистки Софьи Таюрской.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Бывшего главу крупнейшего в российском регионе застройщика взяли под стражу

      На Украине уволили военкома Одесской области

      Россиянке выдали загранпаспорт с ошибкой и отказались его менять

      Мать убитой российскими военными девушки рассказала о проблемах с полицией

      Разгадана тайна найденного в лесу загадочного объекта из космоса

      Ким Кардашьян раскрыла содержимое сумки за 3,3 миллиона рублей

      Зеленский рассказал об увеличении мобилизации после ужесточения закона

      Учения НАТО в Литве назвали четким сигналом России

      США вывезут снаряды Excalibur с Украины из-за российских помех

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше