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20:21, 31 мая 2024Мир

МИД России потребовал от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

Дипломат Евстигнеева: США должны ответить на вопрос о ядерном оружии в АТР

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

США должны ответить на вопрос о размещении ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия и оказания содействия в разработке ими собственного», — сказала дипломат.

Евстигнеева добавила, что у российской стороны вызывают озабоченность противоречивые заявления со стороны Японии и Южной Кореи «о так называемой готовности усилить сотрудничество с США в ядерной сфере».

29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут обратиться к ряду стран АТР с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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      Дарья Устьянцева
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