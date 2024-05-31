На российской границе задержали пятерых иностранцев

В Ленобласти задержали 5 иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию

Пятерых иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию, задержали в Ленинградской области. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, группа иностранцев намеревалась перейти российскую границу в обход пропускных пунктов. Они договорились обо всем заранее, однако их действия были вовремя пресечены пограничниками.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору.

Ранее на таможенном пункте пропуска «Куничина Гора» в Псковской области сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из таможни пресекли контрабанду 51 килограмма гашиша. Контрабандиста задержали — им оказался житель Республики Молдова.

