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18:22, 31 мая 2024Силовые структуры

На российской границе задержали пятерых иностранцев

В Ленобласти задержали 5 иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Пятерых иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию, задержали в Ленинградской области. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, группа иностранцев намеревалась перейти российскую границу в обход пропускных пунктов. Они договорились обо всем заранее, однако их действия были вовремя пресечены пограничниками.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору.

Ранее на таможенном пункте пропуска «Куничина Гора» в Псковской области сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из таможни пресекли контрабанду 51 килограмма гашиша. Контрабандиста задержали — им оказался житель Республики Молдова.

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      Олеся Мицкевич
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