На Украине пожаловались на тысячу порезов от ВС России

Украинский политолог Бортник пожаловался на тактику «тысячи порезов» ВС России

Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) может прорваться сразу в нескольких местах из-за тактики «тысячи порезов» Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Бортник отметил постоянное расширение линии фронта, которое мешает ВСУ сконцентрировать резервы. По его словам, ВС России применяют тактику «тысячи порезов», регулярно нанося удары малыми группами по всей линии фронта.

«Хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?» — задался вопросом политолог. Он отметил, что из-за растягивания резервов части ВСУ будут представлять из себя тонкую линию обороны.

Ранее эксперты Майкл Кофман и Роб Ли в статье для The New York Times (NYT) оценили последствия прорывов линии фронта для ВСУ. Они отметили, что попытки закрыть прорывы линии фронта элитными частями приведут к деградации украинской армии.