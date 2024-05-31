Олимпийский чемпион по борьбе начал карьеру в американском футболе

Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон начал карьеру в американском футболе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Гейбл Стивсон начал карьеру в американском футболе. Об этом сообщает ESPN.

23-летний спортсмен подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной футбольной лиги (NFL) «Баффало Биллс». «С нетерпением жду нового вызова. Хочу увидеть, как мои борцовские навыки можно применить в футболе», — заявил Стивсон.

Планируется, что Стивсон будет выступать в защите. Он уже провел первую тренировку в составе «Биллс». Команда в начале 1990-х четыре раза подряд принимала участие в Супербоуле, но все матчи проиграла.

Стивсон стал олимпийским чемпионом на Играх-2020 в Токио. Он выступал в весовой категории до 125 килограммов.