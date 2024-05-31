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04:00, 31 мая 2024Путешествия

Стала известна доля работающих в отпуске россиян

«Авито»: каждый пятый россиянин планирует взять в отпуск ноутбук для работы

Фото: RBstock / Shutterstock / Fotodom

В преддверии сезона летних отпусков специалисты «Авито» опросили более 10 тысяч человек и выяснили, без чего россияне не ездят в путешествия, что постоянно забывают и когда приступают к сборам. Согласно результатам исследования, с которыми ознакомилась «Лента.ру», каждый пятый отдыхающий (17 процентов) планирует взять в путешествие ноутбук или планшет для работы.

Опрос показал, что женщины чаще мужчин начинают сборы более чем за неделю до поездки (30 процентов против 20), а мужчины чаще собираются накануне (19 процентов против 16). При этом в основном россияне занимаются сборами заранее: треть (32 процента) пакует чемоданы за 2-3 дня, а четверть (26 процентов) начинает приготовления за неделю до поездки или ранее. Накануне вечером собираются 17 процентов, а 2 — в самый последний момент, за час-два до выезда из дома.

Большинство респондентов (63 процента) признались, что время от времени что-то забывают взять с собой в отпуск. В топе забытых вещей — одежда (46 процентов), косметические и уходовые средства (23), зарядки и пауэрбанки (14). Причем что-то из одежды и косметики, а еще расчески женщины забывают чаще, чем мужчины, а вот забытые зарядки, зубные щетки, аптечки более распространены у мужчин. Реже всего россияне забывают взять с собой обувь (всего 10 процентов) и документы (4). Согласно опросу, без документов в поездку мужчины отправляются чаще (5 процентов), чем женщины (2 процента).

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Собираясь на летний отдых, россияне обязательно берут с собой купальники или плавки (60 процентов) и аптечку (53 процента). Солнцезащитное средство присутствует багажах 36 процентов опрошенных, причем чаще других городов санскрин берут с собой петербуржцы (42 процента). 34 процента кладут в сумку спортивную одежду и обувь, еще 21 — фотоаппарат или видеокамеру.

Только каждый второй берет с собой в отпуск смартфон (50 процентов). При этом почти каждый пятый (17 процентов) планирует взять ноутбук или планшет, чтобы решать рабочие вопросы. Технику для приятного времяпрепровождения на отдыхе положит в свой багаж 25 процентов россиян — это, например, фотоаппарат, электронная книга, наушники.

В летний отпуск длительностью 1-2 недели россияне в основном берут с собой один чемодан и небольшую сумку или рюкзак (41 процент). При этом каждый пятый (20 процентов) планирует защитить свой багаж, обмотав чемодан самостоятельно пищевой пленкой, а 17 — воспользуются аналогичной услугой в аэропорту.

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      Екатерина Смирная
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