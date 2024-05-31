В Польше прокомментировали публикацию о мобилизации

Минцифры Польши связало сообщение в PAP о частичной мобилизации с кибератакой

Минцифры Польши прокомментировало публикацию в государственном агентстве PAP фейковой информации о предстоящей частичной мобилизации. Как пишет РИА Новости, министерство связало инцидент с кибератакой.

В Минцифры республики заявили о «вероятной российской кибератаке» на PAP. «Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Польское агентство печати (PAP) опубликовало новость о том, что в стране якобы будет проводиться частичная мобилизация граждан для отправки на Украину. Позднее агентство удалило новость и сообщило, что информация, представленная в публикации, не соответствует действительности. Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец заявил, что по данному факту проводится расследование.