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20:53, 31 мая 2024Интернет и СМИ

В Польше прокомментировали публикацию о мобилизации

Минцифры Польши связало сообщение в PAP о частичной мобилизации с кибератакой

Фото: Steve Marcus / Reuters

Минцифры Польши прокомментировало публикацию в государственном агентстве PAP фейковой информации о предстоящей частичной мобилизации. Как пишет РИА Новости, министерство связало инцидент с кибератакой.

В Минцифры республики заявили о «вероятной российской кибератаке» на PAP. «Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Польское агентство печати (PAP) опубликовало новость о том, что в стране якобы будет проводиться частичная мобилизация граждан для отправки на Украину. Позднее агентство удалило новость и сообщило, что информация, представленная в публикации, не соответствует действительности. Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец заявил, что по данному факту проводится расследование.

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      Маргарита Щигарева
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