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00:40, 31 мая 2024Мир

Названа дата вынесения приговора Трампу

Судья Мерчан объявит приговор по делу о фальсификации документов Трампом 11 июля
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Justin Lane / Reuters

Судья Хуан Мерчан рассказал, когда объявит приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе. Его слова приводит РИА Новости.

«Приговор будет 11 июля в 10:00 (17:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»), — сказал Мерчан.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения. «Мы не сделали ничего плохого. Я невиновный человек», — заявил Трамп после выхода из зала суда.

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      Марина Совина
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