Названа дата вынесения приговора Трампу

Судья Мерчан объявит приговор по делу о фальсификации документов Трампом 11 июля

Судья Хуан Мерчан рассказал, когда объявит приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе. Его слова приводит РИА Новости.

«Приговор будет 11 июля в 10:00 (17:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»), — сказал Мерчан.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения. «Мы не сделали ничего плохого. Я невиновный человек», — заявил Трамп после выхода из зала суда.

