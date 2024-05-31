Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:59, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Рассказавшему о цензуре украинскому журналисту вручили повестку в военкомат

Рассказавший о цензуре украинский журналист получил повестку в военкомат

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Журналист издания «Укринформ» Юрий Стригун получил повестку в Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) после заявления о цензуре в украинских СМИ. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Ранее мужчина рассказал о существовании списка одобренных и нежелательных спикеров, которых можно публиковать в СМИ. После этого в редакцию «Укринформа» пришла повестка на имя Стригуна.

Журналист отметил, что не может однозначно утверждать о связи этих двух событий. Однако, отметил он, в обычное совпадение трудно поверить.

В апреле глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк был снят с должности и отправлен на фронт после скандала с журналистами. Он лишился поста после скандала с вручением повестки журналисту портала «Следствие-инфо», опубликовавшего материал об имуществе чиновника.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      Дептранс Москвы опроверг заявления о возгорании в метро

      В Британии рассказали о работающей на пользу России стратегии Зеленского

      В Думу внесли проект закона о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

      В Бельгии запретили использовать свои F-16 за пределами Украины

      В Дептрансе прокомментировали сбой в московском метро

      В Госдуме предложили вырезать из фильмов сцены производства наркотиков

      На станции московского метро начали эвакуацию пассажиров

      Школьница пожаловалась Мизулиной на экзамен по одному предмету

      Подполье сообщило об успешном ударе по морскому порту Одессы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше