Рассказавшему о цензуре украинскому журналисту вручили повестку в военкомат

Рассказавший о цензуре украинский журналист получил повестку в военкомат

Журналист издания «Укринформ» Юрий Стригун получил повестку в Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) после заявления о цензуре в украинских СМИ. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Ранее мужчина рассказал о существовании списка одобренных и нежелательных спикеров, которых можно публиковать в СМИ. После этого в редакцию «Укринформа» пришла повестка на имя Стригуна.

Журналист отметил, что не может однозначно утверждать о связи этих двух событий. Однако, отметил он, в обычное совпадение трудно поверить.

В апреле глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк был снят с должности и отправлен на фронт после скандала с журналистами. Он лишился поста после скандала с вручением повестки журналисту портала «Следствие-инфо», опубликовавшего материал об имуществе чиновника.