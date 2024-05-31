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19:04, 31 мая 2024Экономика

Названы мешающие разъехаться родственникам причины

Риелтор Никитина: разъехаться бывает сложно из-за страха перемен и мошенников

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего семья не может разъехаться из-за активного сопротивления родителей, не желающих потерять детей. О распространенных причинах, которые мешают родственникам жить отдельно, агентству РИА Новости рассказали риелторы.

Так, по данным руководителя агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерины Никитиной, около 15 процентов обращений клиентов, желающих продать квартиру, завершается отказом из-за того, что родители не помогают детям с показом жилья, либо просто саботируют сделку. Нередко и сами дети выступают против того, чтобы покинуть родительское гнездо. Младшее поколение устраивает такая жизнь: лето родители привыкли проводить на даче, а в другое время решают за детей бытовые вопросы, помогают с внуками и оплачивают «коммуналку».

Проблемы с расселением могут возникать на почве давних конфликтов: например, между поссорившимися братьями и сестрами, супругами в стадии развода или обиженными детьми. Такие споры поможет разрешить опытный риелтор. Агент может объяснить клиентам, что разъезд — лучший и наименее болезненный выход из ситуации. Мнительных родственников можно убедить, просчитав расходы, предложив конкретные варианты жилплощади и организовав предварительный просмотр подходящих объектов. Конфликт поможет разрешить третье лицо — незаинтересованный родственник, друг или сам риелтор.

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Также планы по расселению могут срываться из-за боязни перемен. Вдобавок пожилые родители могут отказываться от продажи квартиры из-за страха столкнуться с мошенниками и остаться без крыши над головой. Поиски квартиры зачастую осложняются ввиду высоких критериев. Семья может проживать в доме советской постройки, тогда как молодое поколение желает поселиться в новостройке. Уменьшить доплату можно, пожертвовав, к примеру, местоположением, но пойти на это готовы не все.

Случается, родственники не могут разъехаться, думая, что продать долю в квартире невозможно без согласия других собственников. В этом случае по закону достаточно лишь уведомить остальных владельцев, поясняет член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова. Другое дело — найти желающего купить вашу долю, предупреждает эксперт.

Ранее стало известно, сколько готовы потратить россияне на помощь детям с ипотекой. Почти половина респондентов готова оплатить первоначальный взнос. Каждый седьмой опрошенный убежден, что дети должны самостоятельно решать данный вопрос либо вовсе обеспечивать жильем стареющих родителей.

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      Виктория Клабукова
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