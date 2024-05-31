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18:02, 31 мая 2024Экономика

Россиянам назвали способ вернуть деньги за ремонт

Финэксперт Иванова: расходы на ремонт можно отнести к налоговому вычету

Фото: Jenia flerman / Unsplash

Траты на ремонт можно включить в налоговый вычет. Как частично возместить расходы на обустройство квартиры, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт, основательница международной образовательной платформы DEFIN Наталия Иванова.

За ремонт жилья, а также комнаты и доли в квартире можно вернуть 13 процентов от стоимости работ и отделочных материалов. Это возможно при соблюдении ряда условий: жилплощадь должна быть в новостройке и приобретена у застройщика. Вдобавок квартира должна продаваться с черновой отделкой, либо быть куплена еще до завершения строительства.

Важно сразу внести расходы на отделку квартиры в состав имущественного вычета на покупку квартиры, предупреждает собеседник издания. Отдельно постфактум подать данные не получится. Кроме того, для налоговой имеет значение, когда проводились работы — до или после оформления собственности на жилье. Иванова напоминает, что для вычета не будут учтены работы по перепланировке и реконструкции помещения или его дизайна. «Вот на какие работы точно можно получить вычет: разработка проектно-сметной документации на проведение отделочных работ; расходы на покупку отделочных материалов; расходы на работы, связанные с отделкой жилья», — перечислила она.

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Не входит в этот перечень покупка сантехники, кухонного гарнитура, осветительных приборов, остекление балкона и замена пластиковых окон. Тем не менее есть возможность компенсировать траты и по этим статьям. «Однако если указывать, что вычет заявлен не за покупку, а за монтаж гарнитура, то есть все шансы вычет получить. Но стоимость монтажа должна быть прописана отдельной строкой», — заявила Иванова. Как уточняется, работы должны быть заявлены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Лимит на вычет составит два миллиона рублей на одного человека. Таким образом, выплата не может превысить 260 тысяч рублей. Заявление на компенсацию могут подать оба супруга, если жилплощадь была куплена в браке.

Ранее эксперты оценили, выгоднее ли приобретать квартиру с ремонтом. Как выяснилось, покупать квартиру на первичном рынке стоит с ремонтом, а на вторичном — без.

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      Виктория Клабукова
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