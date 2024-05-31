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14:39, 31 мая 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о взятии под контроль ВС России большей части Старомайорского

Рогов: большая часть Старомайорского находится под контролем ВС России
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешла большая часть Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

«Вслед за мотоциклистами заходят штурмовые группы, и сейчас уже появилась тяжелая техника, включая танки, (...). Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем», — заявил Рогов.

По его словам, помимо Старомайорского в меньшей степени происходит взятие под контроль населенного пункта Урожайное, а подразделения ВС России продолжают развивать успешное наступление.

Ранее Рогов заявил, что для защиты Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) необходимо создание санитарной зоны. По его словам, санитарная зона должна проходить по правому берегу Днепра.

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      Валентин Карант
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