Рогов сообщил о взятии под контроль ВС России большей части Старомайорского

Рогов: большая часть Старомайорского находится под контролем ВС России

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешла большая часть Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

«Вслед за мотоциклистами заходят штурмовые группы, и сейчас уже появилась тяжелая техника, включая танки, (...). Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем», — заявил Рогов.

По его словам, помимо Старомайорского в меньшей степени происходит взятие под контроль населенного пункта Урожайное, а подразделения ВС России продолжают развивать успешное наступление.

Ранее Рогов заявил, что для защиты Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) необходимо создание санитарной зоны. По его словам, санитарная зона должна проходить по правому берегу Днепра.