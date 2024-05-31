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11:28, 3 июня 2024Моя страна

Раскрыты оптимальные траты россиян на отпуск с детьми

«Авито»: россияне готовы потратить на отдых с детьми в среднем 73 тысячи рублей

Фото: PxHere

Российские путешественники раскрыли оптимальный размер трат на отпуск с детьми. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Авито Путешествия», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно анализу экспертов, в среднем на семейное путешествие туристы готовы выделить 73 тысячи рублей. При этом, по данным сервиса, средняя стоимость посуточной аренды квартиры, где можно разместиться с ребенком, составляет 2,5 тысячи рублей.

В исследовании отмечается, что самые низкие цены наблюдаются в Курганской (1,7 тысячи рублей), Оренбургской, Пензенской, Кировской и Брянской областях (по 1,8 тысячи рублей в каждой). Но в популярных у семейных путешественниках регионах, таких как Краснодарский край, Калининградская область и Санкт-Петербург, снять квартиру посуточно можно за 3 тысячи рублей.

Эксперты также выяснили, что с детьми путешествует более половины из опрошенных респондентов — 51 процент. Из них 80 процентов планируют пляжный отдых, 37 процентов хотят отправиться за культурным обогащением и на экскурсии, а 26 процентов отдадут предпочтение активному отдыху.

Ранее, в мае, аналитики сервиса назвали село Архыз в Карачаево-Черкесии самым популярным местом для любителей дикого отдыха в России. Проводя исследование, специалисты выяснили, что интерес россиян к отдыху на турбазах в мае вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

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      Марк Успенский
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