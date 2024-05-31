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16:22, 31 мая 2024Ценности

Российский парфюмер назвал ненавистные мужчинам ароматы женских духов

Парфюмер Лужников: духи с ароматом цитруса и белых цветов ненавистны мужчинам

Фото: PxHere

Российский парфюмер Александр Лужников назвал ненавистные мужчинам ароматы женских духов. Его комментарий публикует WomanHit.

В список вошли данные средства в стиле унисекс, среди которых продукция с древесными и акватическими, свежими нотами. В то же время эксперт посоветовал воздержаться от использования чрезмерно сладких и цитрусовых ароматов.

Кроме того, к неудачным вариантам специалист отнес духи с нотами белых цветов. «Большинство таких ароматов очень насыщенны и тяжелы. Если вы находитесь рядом с мужчиной долго, парфюм может вызвать даже головную боль», — заявил собеседник издания.

Ранее пластический хирург, кандидат медицинских наук Рано Азимова назвала россиянам самые популярные пластические операции у мужчин.

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      Алина Гостева
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