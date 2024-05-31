Российский суд посадил участника запрещенного батальона

Житель Херсонской области получил 3,5 года за службу в запрещенном батальоне

Жителя Херсонской области на три с половиной года отправили в колонию строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом в пятницу, 31 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

Как установил суд, в сентябре 2016 года осужденный добровольно вступил в вооруженное формирование, где занимался обустройством, ремонтом и строительством сооружений на территории лагеря. Своими действиями он создавал угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В ходе следствия мужчина дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 мая в Херсонской области задержали 60-летнюю женщину, также подозреваемую в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».