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14:43, 31 мая 2024Силовые структуры

Российский суд посадил участника запрещенного батальона

Житель Херсонской области получил 3,5 года за службу в запрещенном батальоне

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жителя Херсонской области на три с половиной года отправили в колонию строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом в пятницу, 31 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

Как установил суд, в сентябре 2016 года осужденный добровольно вступил в вооруженное формирование, где занимался обустройством, ремонтом и строительством сооружений на территории лагеря. Своими действиями он создавал угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В ходе следствия мужчина дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 мая в Херсонской области задержали 60-летнюю женщину, также подозреваемую в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

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      Владимир Седов
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