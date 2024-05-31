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13:15, 31 мая 2024Силовые структуры

Российский военный сел за руль после лишения водительских прав и был осужден

Суд в Красноярске оштрафовал военного Титаренко за пьяное вождение без прав

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красноярский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего Титаренко, который повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения после лишения водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Установлено, что ефрейтор оказался за рулем 28 октября 2023 года в Ирбейском районе Красноярского края, однако через несколько часов был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Титаренко признали виновным по части 1 статьи 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и части 1 статьи 264.3 («Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре года.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил другого военного к семи годам колонии строгого режима за нанесение смертельной травмы мужчине.

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      Олеся Мицкевич
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