С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в государства Евросоюза

Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) снял с Казахстана все ограничения на авиарейсы в государства Евросоюза (ЕС). Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

В сообщении ведомства говорится, что 15 мая состоялось заседание вышеуказанного Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС. На нем также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, связанных с безопасностью полетов.

Делегация из страны СНГ уведомила о принятых мерах по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены со стороны Европейской комиссии. «Этому заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года», — добавили в пресс-службе Минтранса.