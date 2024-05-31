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09:20, 31 мая 2024Путешествия

С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в государства Евросоюза

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) снял с Казахстана все ограничения на авиарейсы в государства Евросоюза (ЕС). Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

В сообщении ведомства говорится, что 15 мая состоялось заседание вышеуказанного Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС. На нем также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, связанных с безопасностью полетов.

Делегация из страны СНГ уведомила о принятых мерах по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены со стороны Европейской комиссии. «Этому заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года», — добавили в пресс-службе Минтранса.

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      Фариза Бацазова
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