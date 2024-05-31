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12:24, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщение о боевых украинских гадюках в Москве и Подмосковье не подтвердилось

Данные о сбрасываемых с дронов ВСУ в Подмосковье гадюках не подтвердились

Фото: PxHere

Распространившееся в социальных сетях и мессенджерах сообщение о том, что с украинских дронов в Москве и Подмосковье сбрасывают необычных ядовитых гадюк, оказалось недостоверным.

Утверждалось, что в Московской области выявлено несколько случаев укусов экзотических гадюк — на людей напала Палестинская гадюка Вернера (Daboia palaestinae). Кроме того, результаты исследования выявили следы незнакомого яда. Эксперты якобы считают, что сами гадюки и яд выведены в биолабораториях НАТО на Украине, в один беспилотник может поместиться до 100 особей.

Источником этой информации назвали центральную токсико-серпентологическую лабораторию при ФСБ Московской области. На самом деле такого ведомства, как «ФСБ по Московской области», нет, есть только УФСБ по Москве и Московской области. Токсико-серпентологическая лаборатория также является вымыслом — данных об этом учреждении найти не удалось.

В Москве и Подмосковье действительно стали чаще встречаться змеи. «За последнюю неделю появились сообщения о замеченных в городах региона змеях. Причиной активности рептилий стала жара, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Герпетологи также напомнили, что в Подмосковье водится несколько видов змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная.

В апреле жителей столицы предупредили о том, что змеи, в частности, гадюки начали просыпаться на природных территориях.

В 2023 году уже распространялся фейк об искусственно выведенных гадюках-мутантах с Украины. В соцсетях при этом тиражировался идентичный текст со ссылкой на центральную токсико-серпентологическую лабораторию при ФСБ. Тогда начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров объяснял нашествие змей в Москве жаркой погодой. Змеелов Владислав Старков, в свою очередь, допускал, что активность змей связана с человеческим фактором — кто-то занимался отловом змей, а пресмыкающиеся сбежали и начали размножаться.

Информация о том, что украинские дроны сбрасывают необычных гадюк в Москве и Подмосковье, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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