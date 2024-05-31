Сотрудник ФСБ пять раз выстрелил в сослуживца во время ссоры

Baza: в Калмыкии сотрудник ФСБ застрелил сослуживца во время ссоры

В Калмыкии сотрудник ФСБ во время ссоры пять раз выстрелил в сослуживца. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 28 мая силовик пригласил коллегу домой в поселке Комсомольский, но там между ними вспыхнул конфликт — его причина не раскрывается. Хозяин схватил охотничий карабин «Сайга» и открыл стрельбу по гостю. Полученные ранения оказались для него летальными.

Стрелка задержали, он оформил явку с повинной. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело.

Ранее 31 мая сообщалось, что в Краснодаре мужчина выстрелил в полицейского во время проверки документов. Врачам не удалось спасти силовика. Возбуждено уголовное дело.