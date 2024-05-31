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15:12, 31 мая 2024Бывший СССР

Спецназовец ГУР испугался и сдался в плен

Спецназовец ГУР испугался и сдался в плен на волчанском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Спецназовец из батальона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины «Сонечко» («Солнышко») испугался и сдался в плен на волчанском направлении. Об этом пишет RT.

Пленный рассказал, что разочаровался в спецназе ГУР. По его словам, он пытался связаться со своими сослуживцами во время штурма российских войск, однако ему не ответили.

Военный сдался в плен вместе с другими бойцами, так как побоялся вступать в бой. Кроме того, уточняется, что его подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли в плен под Волчанском в Харьковской области семерых спецназовцев из батальонов ГУР «Братство» и «Сонечко» («Солнышко»), а также семерых пограничников.

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      Кристина Есикова
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