Стало известно о возможной отставке главного тренера ЦСКА

«Матч ТВ»: Владимира Федотова могут уволить с поста главного тренера ЦСКА

Московский ЦСКА может отправить в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова. Об этом стало известно «Матч ТВ», который ссылается на три не связанных друг с другом источника.

Сообщается, что руководство красно-синих осталось недовольно работой специалиста в нынешнем сезоне. Из‑за неопределенности по будущему Федотова переговоры с новичками, в которых заинтересован тренер, поставили на паузу.

О возможных кандидатах на пост главного тренера ЦСКА ничего не известно. Уточняется, что на эту роль не рассматривается уволенный из «Урала» Виктор Гончаренко.

Федотов возглавляет ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и не смогли защитить титул победителей Кубка страны.