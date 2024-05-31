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18:59, 31 мая 2024Спорт

Стало известно о возможной отставке главного тренера ЦСКА

«Матч ТВ»: Владимира Федотова могут уволить с поста главного тренера ЦСКА

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Московский ЦСКА может отправить в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова. Об этом стало известно «Матч ТВ», который ссылается на три не связанных друг с другом источника.

Сообщается, что руководство красно-синих осталось недовольно работой специалиста в нынешнем сезоне. Из‑за неопределенности по будущему Федотова переговоры с новичками, в которых заинтересован тренер, поставили на паузу.

О возможных кандидатах на пост главного тренера ЦСКА ничего не известно. Уточняется, что на эту роль не рассматривается уволенный из «Урала» Виктор Гончаренко.

Федотов возглавляет ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и не смогли защитить титул победителей Кубка страны.

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      Алексей Гусев
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