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09:12, 31 мая 2024Ценности

Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

Стилист Уайт: Меган Маркл носит длинные брюки и юбки, чтобы стать визуально выше

Фото: Andrew Esiebo / Getty Images for The Archewell Foundation

Стилистка Рошель Уайт объяснила желание американской актрисы Меган Маркл скрывать ноги с помощью одежды. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По ее словам, жена принца Гарри специально маскирует данную часть тела длинными брюками и юбками, чтобы стать визуально выше. В качестве примера эксперт привела прошлогоднюю поездку супругов в Германию. Тогда Маркл носила коричневую блузку, заправленную в длинные песочные брюки.

«Глядя на Меган, могу сказать, что эти фасоны делают ее выше и подчеркивают силуэт. Она знает свое тело и понимает, какие вещи работают на нее лучше всего», — отметила Уайт.

Ранее ортопед Мэрион Яу назвала знаменитых женщин с самыми красивыми ногами. При анализе внешности звезд врач руководствовалась методом золотого сечения. На первом месте оказалась герцогиня Меган Маркл.

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      Мария Винар
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