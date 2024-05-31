Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

Стилист Уайт: Меган Маркл носит длинные брюки и юбки, чтобы стать визуально выше

Стилистка Рошель Уайт объяснила желание американской актрисы Меган Маркл скрывать ноги с помощью одежды. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По ее словам, жена принца Гарри специально маскирует данную часть тела длинными брюками и юбками, чтобы стать визуально выше. В качестве примера эксперт привела прошлогоднюю поездку супругов в Германию. Тогда Маркл носила коричневую блузку, заправленную в длинные песочные брюки.

«Глядя на Меган, могу сказать, что эти фасоны делают ее выше и подчеркивают силуэт. Она знает свое тело и понимает, какие вещи работают на нее лучше всего», — отметила Уайт.

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