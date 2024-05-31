Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
13:30 (Мск)
Маттео Арнальди
Ролан Гаррос (м)
Мириам Колодзьежова
Сегодня
15:40 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|Финал
Томаш Махач
Завтра
12:00 (Мск)
Даниил Медведев
Ролан Гаррос (м)
Боруссия Д
Завтра
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Финал
11:42, 31 мая 2024Спорт

Уехавшие из России в США фехтовальщики остались без Олимпиады

Фехтовальщики Лоханов и Бида не вошли в состав сборной США на Олимпиаду

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Уехавшие из России фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида не вошли в состав сборной США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердили в Федерации фехтования США. Подробности не уточняются.

12 января стало известно о желании фехтовальщиков получить гражданство США. Отмечалось, что Сергей Бида и Лоханов намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпийские игры-2024.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его жена ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили об атаках по России американским оружием в ближайшие часы или дни

      Путин обсудил с Токаевым недавние встречи с главами других государств

      Вышибала клуба в Испании избил двух женщин и замахнулся на третью стулом

      Зеленский подписал оборонное соглашение с Швецией

      Зеленский опроверг слова Столтенберга о разрешении использовать ракеты Британии

      Жену Бибера заметили с кольцом за 125 миллионов рублей

      Известного советского актера экстренно госпитализировали

      Германия разрешила Украине обстреливать цели в России западной техникой

      Рособрнадзор поблагодарил участника скандального досмотра школьниц

      В Госдуме напомнили о вступлении в силу закона о предоставлении машин бойцам СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше