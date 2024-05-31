Уехавшие из России в США фехтовальщики остались без Олимпиады

Фехтовальщики Лоханов и Бида не вошли в состав сборной США на Олимпиаду

Уехавшие из России фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида не вошли в состав сборной США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердили в Федерации фехтования США. Подробности не уточняются.

12 января стало известно о желании фехтовальщиков получить гражданство США. Отмечалось, что Сергей Бида и Лоханов намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпийские игры-2024.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его жена ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.