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17:58, 31 мая 2024Силовые структуры

Уголовное дело против журналиста Михаила Зыгаря поступило в суд

В московский суд поступило дело журналиста Зыгаря о фейках о ВС России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело о фейках про Российскую армию против журналиста Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом) поступило в московский суд. Об этом сообщает РБК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

В апреле Зыгарь был заочно арестован и объявлен в розыск. Сейчас он проживает в Берлине.

Михаил Зыгарь занимал должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) с 2010 по 2015 год. В октябре 2022 года его имя появилось в списке Минюста.

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