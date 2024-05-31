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12:59, 31 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии задержали экс-наемника Французского Иностранного легиона

БЕЛТА: в Белоруссии задержали экс-наемника Французского Иностранного легиона

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В городе Молодечно Минской области задержали экс-наемника Французского Иностранного легиона. Об этом сообщили агентству БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Уточняется, что мужчина является белорусским гражданином. Его задержали сотрудники оперативных подразделений Полоцкого пограничного отряда при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома 29 мая. В результате задержанного поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что он причастен к перемещению товарно-материальных ценностей через границу.

На месте задержания правоохранители обнаружили комплектующие для сборки беспилотников, воздушную винтовку и боеприпасы. «У фигуранта были найдены значки, шевроны и медали Французского Иностранного легиона, а также нацистская символика», — пишет БЕЛТА. Отмечается, что задержанный с 2000 по 2005 год служил в легионе и участвовал в боевых действиях в Африке. Мужчина также назвал своим хобби сборку беспилотников для личных целей.

Ранее в Минске двоих граждан Таджикистана задержали по подозрению в подготовке к теракту. Они планировали совершить атаку на территории своей страны.

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      Кристина Есикова
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