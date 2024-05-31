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13:33, 31 мая 2024Россия

В Кремле рассказали о вредной зависимости сотрудников администрации президента

Песков рассказал о курильщиках в администрации президента России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Среди сотрудников администрации президента России курильщики составляют меньшинство. Об их вредной зависимости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

31 мая объявлен Всемирной организацией здравоохранения днем без табака.

По словам Пескова, большинство сотрудников администрации не курят. «Но остаются те, кто все-таки пока подвержен этой зависимости», — отметил он, добавив, что к таким коллегам в Кремле относятся с пониманием.

Пресс-секретарь подчеркнул, что факт зависимости от табака не влияет на эффективность работы служащих. О себе же Песков рассказал, что он бросил курить в 2008-м году, добавив, что его «тянуло несколько лет».

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем здоровье. Глава государства рассказал, что придерживается здорового образа жизни и практически не употребляет алкоголь. Он посоветовал россиянам закаляться и принимать контрастный душ.

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      Алан Босиков
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