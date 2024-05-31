В Латвии анонсировали саммит восточного фланга НАТО в Риге

Советник президента Латвии: саммит восточного фланга НАТО пройдет в Риге 11 июня

11 июня в Риге пройдет саммит восточного фланга НАТО. Об этом сообщил советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, передает портал Delfi.

Он анонсировал, что наряду с президентами Эстонии, Литвы, Польши, Болгарии, Чехии, Румынии, Словакии, Финляндии, Венгрии и премьер-министром Швеции в мероприятии примет участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Отмечается, что официальной целью саммита восточного фланга НАТО является согласование позиций стран-участниц по важным для безопасности и обороны вопросам незадолго до проведения общего саммита альянса.

Ранее сообщалось, что перед июльским саммитом НАТО в Вашингтоне министры иностранных дел государств — членов военного блока встретятся в Праге, чтобы обсудить подготовку нового пакета помощи для Украины.